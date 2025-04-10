Urla Belediye Başkanı, muhtar babasının köyünü çöplüğe çevirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Bayraklı Doğançay Mahallesi'nde boş bir araziye Bayraklı Belediyesi'nce çöp, hafriyat ve evsel atık döküldüğünü tespit etti. İl Müdürlüğü, arazide vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olan Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

Üzerinde 'Urla Belediyesi' yazan iş makinelerinin ormanlık alana evsel atık ve moloz gibi çöpleri döktüğü görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İlgililer hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bayraklı Belediyesi'ne kaçak çöp depolamaktan 8 ay önce de 1.2 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi. Belediyeye kesilen milyonluk idari para cezaları duyanları şaşkına çevirirken, benzer bir çevre katliamı yaptığı öne sürülen Urla Belediyesi de suçüstü yakalandı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Yağcılar mahallesi muhtarı olan babası Çetin Balkan.

Vatandaşlar tarafından fotoğraf ve video ile kayıt alınan olayda, belediyeye ait şantiyeden hareket ettiği tespit edilen ve üzerinde 'Urla Belediyesi' yazan iş makinelerinin ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Mahallesi girişindeki ormanlık alana evsel atık ve moloz gibi çöpleri getirip döktüğü görüldü.

"BU KADARI DA PES ARTIK"

Belirli zaman aralıklarında ormanlık bölgeye kaçak olarak döküldüğü belirlenen atıklar yüzünden çöp dağları oluşmaması için de bir kepçe yardımı ile zeminde düzleme çalışması yapıldığı da kaydedildi.

Belediyenin ormanlık alanı çöplüğe çevirmesi büyük tepki çekti.

Kamu kurumu olan ve yerel yönetimlerin bir parçası olarak çevrenin temiz tutulması ve buna benzer çevre katliamlarının önüne geçilmesinden sorumlu olan Urla Belediyesi'nin ormanlık alanda vahşi depolama yapması, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Urla Belediye Başkanı CHP'li Selçuk Balkan'ın sorumluluğundaki belediye araçlarının kaçak çöp döktüğü adreste de Yağcılar Mahalle Muhtarı olarak babası Çetin Balkan'ın görev yapması duyanları şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, "CHP'li Başkan, babasının muhtar olduğu köyde çevre katliamı yapıyor. Bu nasıl iş?" diye konuştu.