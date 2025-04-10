‘Tosun’ lakaplı pelikan Foça’nın maskotu oldu

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve "Tosun" adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu. Yaralı ve bitkin haldeki pelikan 4 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı. Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana "Tosun" ismi vererek bakımını üstlendi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi. Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu. Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi. Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.