Urla Belediye Başkanı muhtar babasının köyünü çöplüğe çevirdi!

"BU KADARI DA PES ARTIK" Belirli zaman aralıklarında ormanlık bölgeye kaçak olarak döküldüğü belirlenen atıklar yüzünden çöp dağları oluşmaması için de bir kepçe yardımı ile zeminde düzleme çalışması yapıldığı da kaydedildi.

Kamu kurumu olan ve yerel yönetimlerin bir parçası olarak çevrenin temiz tutulması ve buna benzer çevre katliamlarının önüne geçilmesinden sorumlu olan Urla Belediyesi'nin ormanlık alanda vahşi depolama yapması, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Urla Belediye Başkanı CHP'li Selçuk Balkan'ın sorumluluğundaki belediye araçlarının kaçak çöp döktüğü adreste de Yağcılar Mahalle Muhtarı olarak babası Çetin Balkan'ın görev yapması duyanları şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, "CHP'li Başkan, babasının muhtar olduğu köyde çevre katliamı yapıyor. Bu nasıl iş?" diye konuştu.