İzmir'de 2 çocuk annesi Özlem Eryakşi canice öldürülmüştü! O dava şüpheli kadın ölümlerine ışık tutacak

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu basın açıklaması düzenledi

Kararın gelecek davalar için emsal niteliğinde olduğunun altını çizen Sığın şöyle konuştu; "Şüpheli kadın ölümlerinin hepsinde söylediğimiz gibi, sanıklar 'Ben yapmadım, kendi kendini vurdu, kendisini balkondan attı' gibi savunmalara sığınıp "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca beraat alma yoluna gidiyorlar. Çünkü o an kapalı bir kutu. O odada, evde neler yaşandığını bilmiyoruz."

MAHKEME DELİLLERİ TOPLADI

Sığın, hakimin vicdani kanaat oluşturmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Sanığın cezalandırılma yoluna gitmesi çok kıymetli. Bu karar bizi gelecek için umutlandırdı. Yerel mahkeme sanığın Özlem'i öldürdüğünü ancak aralarında bir şekilde haksız tahrik indirimine konu olabilecek bir eylem yaşandığını tespit etti ve haksız tahrik indirimi uyguladı. İstinafta mahkeme çok iyi çalışarak delilleri topladı ve bu eylemi Cemal'in yaptığını kanaat getirdi. Haksız tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar artık anlamalıdır ki; cinayetler artık şüphede kalmayacak. Bu emsal bir karardır" diye konuştu.