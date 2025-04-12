İzmir’de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay, İZBAN ve ESHOT denetimindeki İZTAŞIT araçlarında geçerli toplu ulaşım tarifelerinde zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL oldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. Böylece 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, 05.00-07.00 ve 19.00- 20.00 saatleri arasında geçerli yüzde 50 indirim sürecek.