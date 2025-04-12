Vefat eden cerrahın bedeni eğitim için bağışlandı

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 40 yıl boyunca birçok hastayı tedavi eden, tıp fakültesi öğrencileri ve doktorların yetişmesine katkı sunan emekli genel cerrah Erol Kaymak'ın bedeni, vasiyeti üzerine kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağışlandı.

Ceylan Kaymak

Beyaz önlüğü giydiği 40 yıl boyunca hastaların iyileşmesinin yanı sıra yeni cerrahların yetişmesine de katkı sağlayan Kaymak, 5 Nisan'da hayatını kaybetti. Kızı Ceylan Kaymak (61), vasiyeti üzerine babasının bedenini tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılması için hastaneye bağışladı.Kaymak, şöyle konuştu: "Babam asistanken kemik bulamadığından bahsederdi. 'Kendimi kadavra olarak bağışlarım. Hatta anneni de o şekilde bağışlayın' demişti. Ben kendim de bağışlayacağım. Öğrencilere bir faydamız olsun. Babam ölümünden sonra da öğrencilerine ve çevresine yine ışık olmaya devam edecek. "