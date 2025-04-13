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Haberler İzmir Çocuklar için gökdelen yarışı!

Çocuklar için gökdelen yarışı!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çocuklar için gökdelen yarışı!

ÜÇ FARKLI KATEGORİ

İzmir'de, bir akciğer hastalığı olan kistik fibrozis ile mücadele eden çocuklara dikkat çekmek için gökdelene tırmanma yarışı düzenlendi.

Çocuklar için gökdelen yarışı!

Yarış, 216 metre ile kentin en yükseklerinden olan binada çocuklarda 2, yetişkinlerde ise 15 ve 48 kat olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Çocuklar için gökdelen yarışı!

TAM 1125 BASAMAK

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 234 koşucu arasında 48 katlık en zor kategoride yarışan 152 yarışmacı, 1125 basamak tırmanarak parkuru tamamladı. Elde edilen gelirin kistik fibrozisli çocukların tedavisi için bağışlanacağı etkinlik sonunda kazananlara hediyeler ve madalyalar verildi.

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