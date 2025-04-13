Kuzenlerin eğlencesi faciayla sonlandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde oturan iki kuzenin eğlence gezisi faciayla son buldu. Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Umut Erkan (21) ile yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan (21), hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Efe Kamil Erkan

Umut Erkan

ARAÇTAN SAVRULDULAR

Kiraz'da otomobille gezen kuzenlerden direksiyonda bulunan Umut Erkan'ın aşırı süratten dolayı kontrolünü yitirdiği otomobil, savrularak yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalara ayrılan otomobil hurda yığınına döndü. Dehşet verici kazada iki kuzen parçalanan otomobilden fırlayarak yola savruldular. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının beyanına göre otomobilin çok süratli olduğu ve virajı alamayarak savrulduğu ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.