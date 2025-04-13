O tarihten itibaren denizde yasak dönemi başlıyor! Cezalar 170 bine kadar çıkıyor

Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. İzmir'de 2024-2025 sezonunda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı hareket edenlere toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yasak süresince olabilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini belirtti.

Kent, sahip olduğu 629 kilometrelik uzun kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı, 1738 balıkçı teknesi ile Türkiye'nin en önemli deniz ürünleri avcılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.