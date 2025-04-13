SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ÇİĞLİ BALATÇIK
13.04.2025 saat 10:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKDENİZ, ALSANCAK
13.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HACIHASAN, KAZANLI
13.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İlçesine İçmesuyu sağlayan Ø500'lük isale hattının dere geçişinde, yaşanan arıza sebebi ile 15 NİSAN 2025 SALI SAAT 07:00 İLE 16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Urla İlçesi: Sıra, Yaka, Altıntaş,Yeni, Rüstem, Yenice, Yelaltı, Camiatik, Yenikent ve Naipli
KARŞIYAKA İlçesi, Örnekköy Mahallesi, Yeni Girne Caddesi üzerinde İ.B.B Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca inşaatı devam eden Yaya Üst Geçidi Yapımı çalışmalarına engel teşkil eden Ø1000'lik çelik isale hattının deplasman ve bağlantı çalışması nedeniyle;
14 NİSAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00 İLE 15 NİSAN 2025 SALI GÜNÜ SAAT 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bayraklı İlçesi: Nafiz Gürman,Yamanlar, Emek, Doğancay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, 75.Yıl Mahalleleri
Karşıyaka İlçesi: Örnekköy Mahallesi