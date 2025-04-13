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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

SON DAKİKA: İzmir'in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde suların ne kadar süre kesik olacağı araştırılıyor. İZSU İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Duyuruya göre bazı ilçelerde su kesintisinin süresi 24 saati bulacak. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

ÇİĞLİ BALATÇIK
13.04.2025 saat 10:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKDENİZ, ALSANCAK
13.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HACIHASAN, KAZANLI
13.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

URLA İlçesine İçmesuyu sağlayan Ø500'lük isale hattının dere geçişinde, yaşanan arıza sebebi ile 15 NİSAN 2025 SALI SAAT 07:00 İLE 16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Urla İlçesi: Sıra, Yaka, Altıntaş,Yeni, Rüstem, Yenice, Yelaltı, Camiatik, Yenikent ve Naipli

SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

KARŞIYAKA İlçesi, Örnekköy Mahallesi, Yeni Girne Caddesi üzerinde İ.B.B Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca inşaatı devam eden Yaya Üst Geçidi Yapımı çalışmalarına engel teşkil eden Ø1000'lik çelik isale hattının deplasman ve bağlantı çalışması nedeniyle;

14 NİSAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00 İLE 15 NİSAN 2025 SALI GÜNÜ SAAT 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Bayraklı İlçesi: Nafiz Gürman,Yamanlar, Emek, Doğancay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, 75.Yıl Mahalleleri

Karşıyaka İlçesi: Örnekköy Mahallesi

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