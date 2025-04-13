SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

KARŞIYAKA İlçesi, Örnekköy Mahallesi, Yeni Girne Caddesi üzerinde İ.B.B Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca inşaatı devam eden Yaya Üst Geçidi Yapımı çalışmalarına engel teşkil eden Ø1000'lik çelik isale hattının deplasman ve bağlantı çalışması nedeniyle;



14 NİSAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00 İLE 15 NİSAN 2025 SALI GÜNÜ SAAT 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Bayraklı İlçesi: Nafiz Gürman,Yamanlar, Emek, Doğancay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, 75.Yıl Mahalleleri



Karşıyaka İlçesi: Örnekköy Mahallesi