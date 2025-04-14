Mührü takan yok yalıya bakan yok!

İzmir'de Bayraklı ilçesinde defalarca mühürlenen 145 yıllık Saime Sultan Yalısı'ndaki işletmecilerin, 25 Nisan'da yaz sezonu açılışı için tadilat başlattıkları ortaya çıktı. Kara ve deniz tarafı 1. Derece Sit Alanı'nda yer alan yalıda çivi dahi çakmanın yasak olduğu belirtilirken, Bayraklı Belediyesi'nin encümen kararıyla geçici olarak ruhsatı askıya alınan işletmenin kaçak tadilatına ses çıkartmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Yalının ortaklarından M.O.'nun avukatı Muzaffer Çevrim, usulsüzlükleri savcılığa bildirmeyerek kaçak inşaata göz yuman Bayraklı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta 6 hissedarı bulunan Saime Sultan Yalısı'nı, ortaklardan Kadir Pordoğan, 2004 yılında ruhsat alarak restoran ve bar olarak işletmeye başladı. 2009 yılında imara aykırılıklar yüzünden Pordoğan'ın işyeri ruhsatı iptal edilirken, 2010 yılında aynı işyeri için tekrar işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendi.

Daha sonraki süreçte hatalı devir işlemi yapıldığı gerekçesi ile işletme ruhsatının iptali ile ilgili konu mahkemeye taşındı. Mühürlenen tarihi yalıdaki kaçak ve ruhsatsız alandaki eklentiler 2022 yılında Bayraklı Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

YENİ ASIR GÜNDEME GETİRDİ

O dönem Yeni Asır'ın da gündeme getirdiği konu büyük yankı uyandırırken, tarihi yalı da defalarca kez mühür fekki yapılarak düğün organizasyonlarının bir süre daha kaçak olarak yapılmaya devam ettiği, hatta geçen yıl aynı tarihi yalının lüks bir restoran olarak da kullanıldığı ortaya çıktı. Tarihi yalının Encümen kararı ile Ramazan Bayramı öncesi işletmenin ruhsatının geçici olarak askıya alındığı öğrenilirken, işçilerin tadilat çalışması sürdürdüğü tespit edildi. İşletmede işçilerin hummalı bir çalışma yürüttüğü göze çarptı. Vatandaşlar, daha önce hakkında suç duyurusunda bulunulan ve adli para cezası alan Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili Özgür Coşkun ve diğer belediye yetkililerinin bu tadilata görmezden gelmesi manidar olduğu belirtildi.

'ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZSINIZ'

Avukat Muzaffer Çevrim, "İmara aykırı bir işyerini siz çalıştıramazsınız. Siz SİT alanına çivi dahi çakamazsınız. İnşaatın yapılmaması için konulan beton bariyerleri yıkım işlemi bittikten sonra belediye araçları ile kaldırıp bu şekilde inşaata göz yumamazsınız. Burada imara aykırı iş yapılıyor ancak ihbar yükümlülüğü olan başta Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olmak üzere savcılığa hiçbir belediye yetkilisi suç duyurusunda bulunmuyor. Coşkun, mekan işletmecilerinin odasına belediye binasına silahla gelmesine rağmen suç duyurusunda bulunmuyor. Çalışanlar daha önce bu konudan ceza almalarına rağmen aynı fiili tekrarlıyorlarsa, burada rüşvet ya da şantaj olayının var olabileceğini düşünüyoruz. Biz ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

YALI 1880 YILINDA YAPILDI

Milli Mücadele döneminde mitingde yer aldıktan sonra tutuklanan Saime Raife Topuz, mahkumken kaçarak Milli Mücadele'ye yeniden katıldı. Yaralanan Saime Sultan İstiklal Madalyası aldı. Savaştan sonra edebiyat öğretmenliği yapan Saime Sultan sonrasında İzmir'e yerleşti. Saime Raife Topuz, 3 kızıyla beraber uzun seneler İzmir körfezine nazır, 7 odası ve muhteşem manzarası bulunan ağaçların arasındaki tarihi yalıda yaşadı.