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Haberler İzmir Urla'da çevre felaketi cezasız kalmadı! Belediyeye milyonluk ceza kesildi

Urla'da çevre felaketi cezasız kalmadı! Belediyeye milyonluk ceza kesildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde açık alana dökülen atıklar nedeniyle Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3.7 milyon TL ceza verildi. Ayrıca sorumlulur hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana atık döken belediye ile özel bir firmaya 3.7 milyon TL ceza verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede, Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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