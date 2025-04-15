7300 gündür İlayda’yı bekliyorlar

İzmir'de, 7300 gün önce ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki İlayda Taşçı (25), ormanlık alanda kayboldu. Tüm aramalara rağmen sonuç alınamadı.

Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

YAPAY ZEKA ŞİMDİKİ HALİNİ RESMETTİ

Kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın son hali yapay zeka ile resmedildi.

Buca ilçesinde oturan Saim, Bedriye Taşçı çifti, Nisan 2005 tarihinde, ailece Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Taşçı ailesi 5 yaşındaki İlayda'nın olmadığını fark etti. Çift kendi çabalarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma, 14 bin 120 kişinin cep telefonlarının kayıtlarını incelerken, 314 kişi üzerinde yoğunlaştırıldı. Jandarma, yüzlerce ihbarı değerlendirdi, binlerce kişiyi sorguladı; ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı.