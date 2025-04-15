İklimlendirme sektörü İzmir’de buluşacak

İklimlendirme sektörü teskon+SODEX çatısı altında bir araya gelecek. Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncuları ile akademisyenlerini iki yılda bir İzmir'de buluşturan ve Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ile eş zamanlı düzenlenen teskon+SODEX Fuarı, 16 - 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar ile eş zamanlı yapılacak Ulusal Tesisat Kongresi'nin bu yıl ki ana teması 'Tesisat Mühendisliği ve Yapay Zeka' olurken, 41 oturumda yapılacak 135 bildiri sunumu gerçekleştirilecek. 'ENERJİ VERİMLİLİĞİ' teskon+SODEX Fuarı'nın, 12 yılı aşkın süredir Teskon kongresiyle eş zamanlı olarak düzenlendiğini ifade eden SODEX Fuarlar Direktörü Toros Utku," Yeni nesil teknolojilerin tanıtılacağı fuarımızda, sektörün lider markaları en son ürün ve çözümlerini sergileyecek. Katılımcılar sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda yenilikçi uygulamaları da doğrudan deneyimleme fırsatı bulacaklar. Gerçekleştirilecek kongrede ise birçok seçkin akademisyen, mimar, mühendis, proje firmalarının yetkilileri ve sektör profesyonelleri teskon+SODEX çatısı altında bir araya gelerek önemli bilgi paylaşımlarında bulunacaklar" dedi.