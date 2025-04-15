İzmir polisi suçlulara göz açtırmadı

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 31 Mart ile 06 Nisan 2025 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve 106 aranan kişi yakalandı. Yakalanan 20 kişi de tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; İzmir polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet kesici/delici alet, 423.1 gram narkotik madde, 9 bin 107 adet uyuşturucu hap, 70 kg kaçak tütün, 5 adet çalıntı motosiklet, 25 kişiye uyuşturucu madde ticareti, 207 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca 106 aranan kişi yakalanarak, 20 kişi de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandanYunuslar Motorize Timleri nisan ayında 3 bin 355 kişiyi yakalayarak adaleye teslim etti.