İzmir’de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler saat kaçta gelecek? İşte yanıtı...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler saat kaçta gelecek? İşte yanıtı...
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3014. Sk. )
10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
10:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan ( Mızraklı 9100. Sk. )
Refet Bele ( MIZRAKLI Türbe Cd. 9184. Sk. 9158. Sk. )
Kazım Karabekir ( Mızraklı Cd. 9052. Sk. 9029. Sk. )
12:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
Anbarseki
09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Alaybey
Tuna ( 1684. Sk. Dr. Tibet Kızılcan Sk. )
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar
Demirci
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak