  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler saat kaçta gelecek? İşte yanıtı...

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3014. Sk. )

10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

10:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan ( Mızraklı 9100. Sk. )
Refet Bele ( MIZRAKLI Türbe Cd. 9184. Sk. 9158. Sk. )
Kazım Karabekir ( Mızraklı Cd. 9052. Sk. 9029. Sk. )

12:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
Anbarseki

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Nisan Salı

09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Alaybey
Tuna ( 1684. Sk. Dr. Tibet Kızılcan Sk. )

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı

10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar
Demirci
Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA