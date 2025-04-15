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İzmir'de kahvehanede namus cinayeti: Kaskla geldi başından vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kahvehaneye kaskla gelen 21 yaşındaki genç 44 yaşındaki adamı tabancayla başından vurarak öldürdü. Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli ise olayı namus yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.

İHA

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İzmir’de kahvehanede namus cinayeti: Kaskla geldi başından vurdu

Son dakika İzmir haberelri... İzmir Konak'ta 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Birinci Kadriye Mahallesi 628 sokakta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başında bir kaskla kahvehaneye gelen A.A. (21), yanında getirdiği tabancayla orada bulunan Şeyhmus Akın'ı (44) başından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Akın, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

İzmir’de kahvehanede namus cinayeti: Kaskla geldi başından vurdu

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Şeyhmus Akın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte emniyete giderek teslim oldu. A.A.'nın buradaki ifadesinde, olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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