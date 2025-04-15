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Haberler İzmir İzmir'de ölüme davetiye çıkaran üst geçit! 'Can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz'

İzmir'de ölüme davetiye çıkaran üst geçit! 'Can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz'

İzmir'in Çınarlı Mahallesi'ndeki metro hattındaki üst geçit tehlikeye davetiye çıkarıyor. Üst geçitten düşen beton parçaları bölgeden geçen yayaları endişelendirirken okul güzergahının da bulunduğu bölgede vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

AA

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Çınarlı Mahallesi İzmir Metro Stadyum İstasyonu mevkisindeki üst geçitten kopan beton parçaları, bölgeden geçen veya araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.



Dün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi.

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.



Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor. Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık 1500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması, canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.

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