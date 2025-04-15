İzmir'de Taşçı ailesi 7300 gündür kızları İlayda'yı arıyor!

İzmir'de, 7300 gün önce ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki İlayda Taşçı (25), ormanlık alanda kayboldu. Tüm aramalara rağmen sonuç alınamadı. Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.