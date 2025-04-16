Anlaşma sağlanamadı! Konak Belediyesi işçileri grevde

Grup adında açıklama yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz haftalıkçı değiliz, aylıkçıyız. Maaş alıyoruz ve maaşımızın tamamını istiyoruz. Bugün 2 saatlik bir eylem yapıyoruz ancak anlaşma olmadığı sürece bu eylemlerimiz artarak, yarım gün ya da tam gün, sürecek." diye konuştu.