Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz ay sonunda açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Fazının bittiğini ve test sürecine girdiğini açıkladı. Tesisin 28 Nisan'da açılacağını duyuran Tugay, açılışa CHP lideri Özgür Özel'i de davet ettiğini dile getirdi. Karabağlar'a yapılması planlanan atık su arıtma tesisi hakkında da konuşan Tugay, "Bir dosya açılmış ve bunda sürecin adım adım takip edilmesi gerektiği yazıyor. Yapıldı ve beklediğimiz itirazlar geldi. O itirazları haklı görerek projeyi iptal edeceğiz" dedi. Tugay, "Çiğli 4. Fazı yakında açıyoruz çok mutluyuz. 28 Nisan günü çevre düzenlemesiyle birlikte hazır hale gelecek. Körfez açısından çok önemli bir yatırım ve çok uzun süredir tamamlanması bekleniyordu. Bittiği zaman Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olacak" dedi. Tamamlanan projelere ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, "Birkaç tane daha başka büyük proje var. Emiralem'de ve Seyrek'te altyapı projelerini tamamladık. Biri 300-400 milyon biri 500-600 milyon bedelinde maliyetleri olan büyük ve uzun yıllardır bekleyen işlerdi. Bunlar bitirildi. Gaziemir Sarnıç üst karayolu köprüsü bitti. Şu anda onun da sadece korkulukları ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Onu da 23 Nisan'dan sonra en yakın fırsatta hizmete açacağız" açıklamasında bulundu.