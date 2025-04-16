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Haberler İzmir İzmir metro hattı tehlike saçıyor! Köprüden düşen beton parçaları vatandaşı illallah ettirdi

İzmir metro hattı tehlike saçıyor! Köprüden düşen beton parçaları vatandaşı illallah ettirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de, metro hattındaki üst geçit tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çınarlı Mahallesi İzmir Metro Stadyum İstasyonu mevkisindeki üst geçitten kopan beton parçaları, bölgeden geçen veya araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.

ŞENOL KANTÜRK ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Stadyum Metro İstasyonu'nda bulunan üst geçitten kopan beton parçaları tehlike saçıyor. Parçalar bölgeden geçen ya da araçlarını park eden insanların üzerine düşüyor.

Önceki gün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

'ÖĞRENCİLER KULLANIYOR'
Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu: "Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor.Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık bin 500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması ya da canımızın yanması gerekmiyor.

Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.

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