İzmir’de 8 ton kaçak alkol ele geçirildi

İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Menderes ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 şüphelinin ikameti ve karavan olarak kullandıkları kamyonunda yapılan aramalarda, 8 bin 223 litre etil alkol, 10 kutu aroma verici kimyasal ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin satışlarını Bornova ilçesinin Işıkkent Mahallesi'nde yaptığı öğrenildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.