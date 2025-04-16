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İzmir'de 8 ton kaçak alkol ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde, kaçak alkol satışı ve üretimi yaptığı tespit edilen kişilere jandarma tarafından operasyon düzenlendi; 8 ton kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 8 ton kaçak alkol ele geçirildi

İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Menderes ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 şüphelinin ikameti ve karavan olarak kullandıkları kamyonunda yapılan aramalarda, 8 bin 223 litre etil alkol, 10 kutu aroma verici kimyasal ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin satışlarını Bornova ilçesinin Işıkkent Mahallesi'nde yaptığı öğrenildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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