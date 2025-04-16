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Haberler İzmir İzmir'de alışıldık manzara! Sahilde yosun tabakası oluştu

İzmir'de alışıldık manzara! Sahilde yosun tabakası oluştu

İzmir'de özellikle son yıllarda meydana gelen ve havaların ısınmasıyla daha da belirginleşen yosun tabakası Bostanlı sahilinde yine oluştu. Çevre halkı kötü kokuya da neden olan deniz marulunun bir an önce çözülmesini istiyor.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.



İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.



Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini açıklamıştı.

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