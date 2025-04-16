İzmir'de alışıldık manzara! Sahilde yosun tabakası oluştu

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.





Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini açıklamıştı.