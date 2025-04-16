  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

İzmir'de ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden şüpheli 32 yaşındaki U.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ambulansa tabancayla ateş ettikten sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak'ta tabancayla ateş edildi.

İzmir’de ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

Polis, olaydan sonra 06 EDR 872 plakalı otomobille kaçan şüphelinin U.Ü. (32) olduğunu belirledi. U.Ü, polis ekiplerince olayda kullanılan tabancayla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını, bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA