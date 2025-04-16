Köprüden beton parçaları düşüyor! Vatandaşlar ve çevredeki araçlar için tehlike saçıyor

İzmir Stadyum Metro İstasyonu'nda bulunan üst geçitten kopan beton parçaları tehlike saçıyor. Parçalar bölgeden geçen ya da araçlarını park eden insanların üzerine düşüyor.

Önceki gün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

'ÖĞRENCİLER KULLANIYOR'

Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu: "Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor.

Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık bin 500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması ya da canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.