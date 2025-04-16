Tarladan sofraya sakız enginarı

İzmir'in Urla ilçesinde üretilen; karaciğer dostu olarak da bilinen enginarda, üreticinin yoğun hasat mesaisi sürüyor. Bölgeye özgü yetişen coğrafi işaretli sakız enginarının hasadı aralık ayında başlayıp mayıs ayının sonlarına kadar sürüyor. Sabah erken saatlerde yemyeşil tarlalardan özenle toplanan ürünlerin bir kısmı yapraklarıyla birlikte tüketilirken, bir kısmı ise yapraklarından arındırılarak 'çanak enginar' haliyle Türkiye'nin dört bir yanında sofralarda yerini alıyor. Bölgede üretilen enginarın aromasının Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmadığını belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, şunları kaydetti: "Enginar uzun bir süre pazarda 40-50 TL arasında satıldı. Şu an sezonu yaklaştığı için tarlada 20, pazarda ise 35 TL civarında satılıyor" dedi. Üretici Bülent Karabin (67), "Temizlenen enginarı ister zeytinyağlı ister etli, her türlü tüketebilirsiniz. Enginar, karaciğer dostudur. Sabah tarlaya geliyoruz ve hasada başlıyoruz. Ağustos ayında uyandırırız ve ilk suyunu veririz. Ondan sonra temizliği, çapası gibi işlemler sürer" açıklamalarında bulundu.