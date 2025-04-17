Ambulansa ateş eden maganda tutuklandı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde trafikte ambulansa tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı. İzmir Şehir Hastanesi'ne giden özel bir kuruma ait ambulansa önceki gün ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.Ü.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, U.Ü'nün otomobiliyle önce ambulansın önünü kestiğini söyledi. Aralarında bir süre tartışma yaşandığını belirten Kutlutürk, "Önce camdan yumruk savurdu. Ardından kapıyı açarak çeneme vurdu. Çenemde çatlak oluştu. Arabasına gidip silahını aldığını dikiz aynasından fark ettim ve panikle ambulansı çalıştırıp uzaklaşmaya başladım. Silahla arkamızdan ateş etti. Can havliyle Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne geldik" ded