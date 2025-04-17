İzmir belediyelerinde işçiler isyanda

Çiğli Belediyesi'nin şirketlerinden ÇİBEL'de örgütlü Genel İş İzmir 10 No'lu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmeleri tıkandı. Bin 130 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde taraflar greve 1 gün kala belediye binasında bir araya geldi.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER

Belediye yönetimi, sendikaya yüzde 29'luk zam önerisinde bulundu. Yeni teklife göre en düşük yevmiye ücretinin 970 TL'den 1250 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. En düşük işçi ücreti ise yan haklarla birlikte, ikramiyesiz 43 bin 205 TL olacak. Yeni teklif Çiğli Belediyesi işçilerine soruldu. Birimleri tek tek gezen sendika yönetimi oylama yaptı.

Çiğli Belediyesi işçileri, anlaşma sağlanamaması halinde ilçede başta çöp toplamamak üzere birçok hizmeti durduracak.

Sendika kaynaklarından edinilen bilgilere göre işçilerin tamamına yakını SODEMSEN'in önerdiği teklifi reddetti. Alınan kararın ardından sendika yönetimi grev hazırlıklarına başladı. Anlaşma sağlanamaması halinde ilçede başta çöp toplamamak üzere belediye işçilerinin vermiş olduğu hizmet duracak.

Narlıdere Belediyesi işçileri, grev kararını belediyenin kapısına astı.

GREV KARARINI ASTILAR

Narlıdere Belediyesi'nin şirketlerinden NARBEL'de de örgütlü Genel İş İzmir 4 Nolu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki yeni dönem TİS görüşmeleri tıkandı. 350 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde taraflar ekonomik maddelerde anlaşamadı. Belediye yönetiminin yüzde 30'luk zam teklifi sendika tarafından kabul görmedi. İşçiler ise sendika öncülüğünde önceki gün eyleme geçti. Tam gün iş bırakan işçiler, grev kararını asmak için belediye hizmet binası önünde toplandı. 6 Mayıs 2025 tarihine kadar anlaşma sağlanmazsa grev kararı hayata geçirilecek.

MAAŞLARI EKSİK YATIYOR

Konak Belediyesi'nde ise maaş krizi çıktı. Maaşlarının eksik yatırıldığını belirten işçiler, "iş yavaşlatma eylemi" yaptı. Basmane Meydanı'ndaki Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genelİş Sendikası üyesi işçiler, üzerinde "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankartı açtı, çeşitli sloganlar attı. Grup adında açıklama yapan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, işçilerin hesabına maaş ödemesi olarak 12 bin 700 lira yatırıldığını belirterek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz haftalıkçı değiliz, aylıkçıyız. Maaşımızın tamamını istiyoruz. Bugün 2 saatlik bir eylem yapıyoruz ancak anlaşma olmadığı sürece bu eylemlerimiz artarak, yarım gün ya da tam gün sürecek" diye konuştu. Konak Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesinde de henüz sonuç alınamadığını kaydeden Aras, belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet etti. Aras, yüzde 16'lık teklifi kabul etmeyeceklerini, bu rakamı ciddiyetsiz bulduklarını sözlerine ekledi.

Emekli işçiler verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

EMEKLİ OLANLAR TAZMİNAT ALAMADI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan işçiler ise, kıdem tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemlerine devam ediyor. İşçiler son olarak geçtiğimiz Cuma günü eylem yapmış, eylem üzerine Başkan Cemil Tugay işçilere seslenerek, "Birbirimizi anlıyoruz. Sıkıntıların farkındayız. En kısa zamanda ben de ilgileneceğim. Canınızı sıkmayın en kısa sürede çözeceğiz" demişti. İşçiler dün de Başkan Cemil Tugay'ın çalışma ofisinin olduğu Kültürpark içerisindeki İzmir Sanat'ın önünde bir araya geldi. Mağdur olduklarını dile getiren işçiler, "Başkan Tugay çarşama günü ödenecek dedi ama verilen söz yerine getirilmedi" dedi.