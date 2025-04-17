İzmir Büyükşehir’den 1.2 milyarlık satış

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 4 parseli 1 milyar 207 milyon 296 bin 718 TL'den satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yer alan ilan göre; Konak ve Buca ilçesi sınırlarında yer alan 4 parsel vitrine çıkarıldı. Satışa çıkarılan en değerli parsel Konak Umurbey Mahallesi'ndeki gökdelen imarlı 7868 ada 3 parsel oldu. 7 bin 960,97 metrekarelik parsel için 640 milyon 61 bin 988 TL bedel biçildi. 3,5 emsal yapılaşma ve 100 metre yükseklik sınırı olan bu parsel imar planlarında turizm, ticaret ve kültür alanında kalıyor. Satışların tamamından en az 1 milyar 207 milyon 296 bin 708 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler 30 Nisan 2025 tarihinde Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.