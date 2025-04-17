  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA