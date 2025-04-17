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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ilçeleri ve süreleri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti planını duyurdu. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

10:08 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy

13:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

13:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce

10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk

12:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Toki ( Tire Toki )
Atatürk
Adnan Menderes

11:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular ( 8013. Sk. Ihlamur Sk. 8011 8009/1 8004 )
İçmeler ( 1100/1 1100. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu )
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