SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN PERŞEMBE

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:08 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Selçuk
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
13:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
13:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
12:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
Toki ( Tire Toki )
Atatürk
Adnan Menderes
11:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular ( 8013. Sk. Ihlamur Sk. 8011 8009/1 8004 )
İçmeler ( 1100/1 1100. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu )
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