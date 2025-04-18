Acılı aile Aleyna için adalet arıyor

Hollanda'nın Nijmegen şehrinde bir internet şirketinde proje sorumlusu olarak çalışan Aleyna Bozkurt, fazla kilolarından rahatsız olduğu için ameliyat olmaya karar verdi. Kalça ve göbek çevresindeki kilolarından kurtulmak isteyen Bozkurt, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ameliyat olmak için İzmir'i seçti. Bozyaka'da bulunan özel bir hastanede ameliyat edilen genç gurbetçi, operasyon sonrasında hastaneden taburcu edildi.

Aleyna Bozkurt fazla kilolarından kurtulmak için olduğu estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Aleyna Bozkurt, hastaneden mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünürken, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hemen tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN TEPKİSİ BİTMEDİ

Geçen bir yıla rağmen genç kızın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmadı. Kızının ölümüyle ilgili sorumlular ceza almadan nefes almanın kendisine haram olduğunu belirten anne Saliha Bozkurt, "Kızım ameliyattan çıkıp hastane kapısında öldü. Bunun normal bir ölüm olduğuna beni kimse inandıramaz. Böyle bir şeye asla inanmam. Kızımın ölümünden sorumlu kimse, mahkemede hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Baba Nazmi Bozkurt ise "Kızım tüm ısrarlarımıza rağmen ameliyat olmakta diretti. Hollanda Nijmegen şehrinin Druten kasabasında bir telekomünikasyon internet şirketinin proje sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda AK Parti Hollanda Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan kızım Aleyna Bozkurt güle oynaya zayıflama umuduyla geldiği özel hastanenin kapısında fenalaşarak bayıldı. Hemen tedavi altına alınan 24 yaşındaki kızım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılmadan kızımı gömdük. Sonradan otopsi yapılması gerektiğini öğrendik ve şikayetçi olduk. Kızımın kabri açıldı ve parça alınarak otopsi yapıldı. Kızımın ihmal kurbanı olduğunu düşünüyorum ve sonuna kadar hem doktor hem de sorumlularından şikayetçi olmaya devam edeceğim. Asla ve asla uzlaşma istemiyorum" diye konuştu.