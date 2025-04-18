Çiğli’de işçiler greve gitti

ÇİĞLİ Belediyesi'nde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine sendika grev kararını hayata geçirdi. Bin 130 belediye işçisi greve çıkarken, ilçede başta çöp toplama olmak üzere belediye işçilerinin vermiş olduğu tüm hizmetler durdu. Greve çıkan işçiler belediye binasının önünde toplandı. Son olarak belediye yönetiminin vermiş olduğu yüzde 29'luk zam önerisi sendika tarafından işçilere sorulmuş ancak teklif kabul görmemişti. Yeni teklife göre en düşük işçi ücreti yan haklarla birlikte, ikramiyesiz 43 bin 205 TL olacaktı.