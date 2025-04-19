Gülşen konseriyle vurgun yapanlar hakim karşısında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri başkan yardımcısı 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen şarkıcı Gülşen'in konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

BAŞKAN DA İTİRAF ETTİ

Kemalpaşa Belediyesi'nin denetim raporu ile ilgili açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Hamarat, Gülşen konserinin masrafları konusundaki iddiaları gündeme taşımış ve sahne, ses, ışık, bayrak, bando, davul-zurna, havai fişek ve kortej masrafları için 2,2 milyon TL ödeme yapıldığını belirtmişti. İddiaların ardından açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise, "İptal edilen konser ile ilgili biz müfettiş talep ettik, inceleme yaptırdık. Konu bizi de rahatsız edince gerekeni yaptık. Konu yargıda olduğu için gerekli açıklamayı sonuçlanınca yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

5 AYLIK ÇALIŞMA YAPILDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise Bölükbaşı, belediye personelleri Servet Kaya ve Burak Boran ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.