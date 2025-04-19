İzmir’de tavuk vebası alarmı

İzmir'de Tavuk Vebası (Avian İnfluenza) hastalığı görülmesi iddası üzerine İzmir Tarım İl Müdürlüğü Seferihisar ilçe tarım müdürlüğü tüm mahalle muhtarlarına karşı resmi yazı ile uyarıda bulunduğu öğrenildi. İlçede bulunan tüm muhtalara resmi yazı gönderen Seferihisar Tarım ilçe Müdürlüğü mahallerinde bulunan kanatlı hayvanlarla ilgili bilgi vermelerini, bu hayvanları taşıyan sevk edilmesi ile ilgili mutlaka bilgi verilmesini istediği öğrenildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Seferihisar Tarım ilçe müdürünün imzası ile yapılan resmi yazıda hayvancılık işlemleri yapılan işletmelerde temizlik ve dezenfektasyon işlemlerine titizlikle uyulması ve kayıt dışı faaliyetlerde bulunanlar hakkında acilen bildirim yapılmasını istedikleri belirtildi. Muhtarlıklara göndenilen yazı kısa sürede mahalle sakinleri arasında da yayılınca paniğe neden olduğu öğrenildi.