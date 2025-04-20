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Haberler İzmir İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi

İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi

ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK
20.04.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI MANSUROĞLU
20.04.2025 saat 03:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ALPASLAN, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI
20.04.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi

KEMALPAŞA ATATÜRK
20.04.2025 saat 10:26 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALİ REİS, ALTAY, KADİFEKALE, KUBİLAY
20.04.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
20.04.2025 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SUÇIKTI, TOSUNLAR
20.04.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR SIĞACIK

20.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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