Kanser savaşçısı İzmirli çocuklardan Meclis’e ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ziyareti sırasında tanıştığı çocuklara, iyileştikleri zaman Ankara'da görüşme sözü verdiğini anlattı. Meclis'te ağırladığı çocukların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile müzeleri ziyaret edeceğini, ayrıca Altındağ Belediyesinin misafiri olacaklarını belirten Çankırı, "İnşallah onlara unutamayacakları iki gün yaşatacağız. Onların da başka çocuklara umut ve rol model olmaları için bizler de her zaman yanlarındayız. Hepsi şifalarını buldular. Hiçbir evladımızın gözünden yaş gelmesin." diye konuştu.Çankırı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları Meclis'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi. Çocuklara, ziyaretlerinde eşlik eden Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Nuriye Selma Özdemir, "Çok güzel bir karşılamaydı. Kimi çocuğumuz İzmir dışına bile çıkmamıştı. Harika bir gün geçirdiler" dedi.