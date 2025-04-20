SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Siteler
10:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
Mektep
İbrahimçavuş
Havuzbaşı
10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Barış
Yiğitler
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
14:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal ( 9144. Sk. 9129 9129. Sk. )
Kemalpaşa OSB
Ulucak Cumhuriyet ( Gazi )
Kuyucak
09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar ( DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK )
Ören ( MANASTIR ÖREN )
İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ )
10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Poyracık
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Dereköy
Barbaros
Keler
Develi
Çatalca
Cüneytbey
Yeniköy
Şaşal
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
Ulus
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar
Suçıktı
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar