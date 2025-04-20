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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 20 Nisan Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Siteler

10:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
Mektep
İbrahimçavuş
Havuzbaşı

10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Barış
Yiğitler

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

14:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahar

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN PAZAR

10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal ( 9144. Sk. 9129 9129. Sk. )
Kemalpaşa OSB
Ulucak Cumhuriyet ( Gazi )
Kuyucak

09:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar ( DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK )
Ören ( MANASTIR ÖREN )
İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ )

10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Poyracık

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Dereköy
Barbaros
Keler
Develi
Çatalca
Cüneytbey
Yeniköy
Şaşal

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
Ulus

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar
Suçıktı

10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

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