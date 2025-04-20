Tarla meselesınden 77 yaşında evlat katili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İsa Güllü (77), tarlayı ekme yüzünden evde tartıştığı oğlu Mehmet Güllü'yü (43) tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

Mehmet Güllü yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İsa Güllü ile oğlu Mehmet Güllü arasında Tarlayı kimin ekeceği konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeden gözü dönen baba İsa Güllü duvarda asılı bulunan tüfekle oğluna tek el ateş edip vurdu. Güllü'nün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evlat katili İsa Güllü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.