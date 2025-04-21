Almanları dolandıran Cehennem Melekleri’ne İzmir’de operasyon

TÜRKİYE'DE faaliyet gösteren telefon dolandırıcıları, aradıkları 46 Alman vatandaşını "Adınız terör soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdı. Suç örgütünün bu yöntemle 2,8 milyon euro vurgun yaptığı belirlendi. Vurgunu yapanların, Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada adı geçen 10 şüpheli, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. İleri düzeyde Almanca bilen çete üyeleri, özellikle aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis olarak tanıttılar. Dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söylediler ve Türkiye'deki sistemin aynısını uyguladılar.

2,8 MİLYON EURO'LUK VURGUN

KULLANDIKLARI yöntem işe yaradı, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaptılar. Tuzağa düştüklerini fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye'de olduğunu belirledi. Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçti, koordineli çalışma başlatıldı. Paraların transfer edildiği çete üyeleri belirlenince eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. Bu ismin, Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.