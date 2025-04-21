İzmir Büyükşehir'de 1.2 milyarlık satış! 4 taşınmaz satılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçlardan kurtulmak için mülkiyetindeki taşınmazları satmaya devam ediyor.
Son olarak belediye, mülkiyetinde bulunan dört taşınmazı satışa çıkardı. Buca ve Konak'taki toplam dört arsanın satışından belediyenin kasasına 1 milyar 207 milyon 296 bin 708 TL girmesi bekleniyor. SGK ve vergi dairesine olan borçları nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu borçlardan kurtulmak için mülkiyetine ait taşınmazları satışa çıkarmayı tercih ettiği biliniyor.
İHALE 30 NİSAN'DA
Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla son bir yıl içinde birçok taşınmazını satan belediye, şimdi de İzmir'in Buca ve Konak ilçelerindeki dört taşınmazını satış listesine ekledi. 30 Nisan'da kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihale ile bu taşınmazlar, belirlenen muhammen bedellerle satılırsa, belediyenin kasasına 1.2 milyar liralık kaynak girmesi öngörülüyor.