İzmir Büyükşehir'de 1.2 milyarlık satış! 4 taşınmaz satılıyor

Son olarak belediye, mülkiyetinde bulunan dört taşınmazı satışa çıkardı. Buca ve Konak'taki toplam dört arsanın satışından belediyenin kasasına 1 milyar 207 milyon 296 bin 708 TL girmesi bekleniyor. SGK ve vergi dairesine olan borçları nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu borçlardan kurtulmak için mülkiyetine ait taşınmazları satışa çıkarmayı tercih ettiği biliniyor.