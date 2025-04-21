İZSU uyardı: İzmir’in bu ilçelerinde uzun süreli su kesintisi | 21 Nisan Pazartesi

İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI MANSUROĞLU
21.04.2025 saat 10:07 ile 12:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET
21.04.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
21.04.2025 saat 09:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DUATEPE
21.04.2025 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ÖZGÜR, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
21.04.2025 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
21.04.2025 saat 10:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MİRALİ
21.04.2025 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BEYAZITLAR, BİRGİ
21.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.