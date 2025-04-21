SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN PAZARTESİ

İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 14:00 KONAK / İZMİR
KONAK / İZMİR
Yıldız ( 439. Sk. 438. Sk. )
Odunkapı ( 845. Sk. 446. Sk. )
10:00 - 16:00 MENDERES / İZMİR
MENDERES / İZMİR
Kısık
Gölcükler
09:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR
ÖDEMİŞ / İZMİR
Beyazıtlar ( sabuncuçayı )
Birgi ( şehit gürol madan cad )
10:00 - 16:00 URLA / İZMİR
URLA / İZMİR
Kuşçular