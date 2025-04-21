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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN PAZARTESİ

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN PAZARTESİ

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ilçeleri ve saatleri araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 NİSAN PAZARTESİ

İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Nisan Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 14:00

KONAK / İZMİR

Yıldız ( 439. Sk. 438. Sk. )

Odunkapı ( 845. Sk. 446. Sk. )

10:00 - 16:00

MENDERES / İZMİR

Kısık

Gölcükler

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Beyazıtlar ( sabuncuçayı )

Birgi ( şehit gürol madan cad )

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Kuşçular

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