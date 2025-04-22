Bu bir anlaşma değil dayatma!

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinde yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde Buca, Karşıyaka ve Bornova'nın ardından Çiğli Belediyesi'ndeki işçilerde sendika mağduru oldu. Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL'de çalışan DİSK/Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube üyesi bin 130 işçi, sendika ile işvereni temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 6 aydır devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 17 Nisan'da iş bırakıp greve çıktı. Grevle birlikte ilçede belediye hizmetleri durdu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız adına sendika ile görüşen SODEMSEN, son olarak yaptığı yüzde 31'lik maaş artış teklifini yüzde 33'e çıkarsa da bu teklif de işçi tarafından kabul görmedi.

'ARKAMIZDA KİMSE YOK'

Grevin 4'üncü gününde Sendika Genel Merkezi'nin işçilere sormadan belediye yönetiminin önerdiği yüzde 33,70'lik zam teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. TİS görüşmesinde İzmir'deki şube yöneticilerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilirken, Sendika Genel Merkezi'nden Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral'ın SODEMSEN ile masaya oturması tepki çekti. İşyeri temsilcileri, "Artık arkamızda bir kurum kuruluş yok, hakkımızı alıncaya kadar bu alanı terk etmeyeceğiz" diyerek greve devam edeceklerini söyledi.

Genel-İş 10 No'lu Şube Başkanı Barış Okur da, "Üzülerek söylüyorum biz işverenle mi mücadele edeceğiz, bize geçici yetkiyi verenlerle mi mücadele edeceğiz? Biz burada belki 1 lira değil 50 kuruş kazanacağız ama nihai kararı bizim vermemizin doğru olduğunu her görüşmede söyledim. Masada bitiren de biz olalım dedim. Biz geçmişte de 6 gün grev yaptık. İlk günden beri her şeyi söyledik, şu dakikaya kadar da getirdik. Ama yetkisini genel merkez geri çektiğinde öfkemiz de olsa yapacak bir şeyimiz yok. Sözleşme imzalandıktan sonra anlaşma sağlanmış anlamına geliyor. İşveren işbaşı yapmanızı talep eder. Ama işçi 'ben burada durmaya devam edeceğim' diyorsa biz de burada yanınızda olacağız" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

AYNI SENARYO YAŞANDI

TEPKİLER üzerine işçilerle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın inisiyatif alarak yemek ve çocuk yardımı gibi yan haklarda bir miktar daha artış yaparak zam oranını yüzde 35'e tamamladığı açıklandı. Çiğli Belediyesi'nde yaşanan süreç akıllara diğer CHP'li ilçe belediyelerindeki toplu iş sözleşmelerinde yaşananları akıllara getirdi. DİSK'in örgütlü olduğu Buca, Bornova ve Karşıyaka'da yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, belediye işçileri ücret talepleri konusunda sendikanın ihanetine uğradıklarını iddia etmişti.