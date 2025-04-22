Hava Harp Okulu İzmir’e taşınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin askeri eğitim altyapısında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması planlanıyor. Taşınma süreci için gerekli ön çalışmaların başlatıldığı bildirildi.Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alana yayılan ve denize sıfır konumda 1 kilometrelik sahil şeridine sahip olan mevcut kampüsün, stratejik ve lojistik gerekçelerle İzmir'e taşınacağı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre bu adım, Hava Harp Okulu'nun eğitim kapasitesini güçlendirmek ve askeri eğitimde yeni bir yapılanmayı hayata geçirmek amacı taşıyor. Taşınmanın, savunma ve eğitim politikalarında merkeziyetçilikten uzaklaşma yönünde atılmış bir adım olduğu belirtilirken, İzmir'in hem coğrafi konumu hem de mevcut askeri altyapısı sayesinde bu geçişe ev sahipliği yapmaya uygun olduğu değerlendiriliyor.

Hava Harp Okulu arazisi satılacak ve elde edilecek gelirin üçte ikisiyle yeni nesil F-16'lar sipariş edilecek, üçte biriyle de İzmir'de yeni okul inşa edilecek.

Öte yandan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.