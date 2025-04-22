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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 22 Nisan Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )

10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

12:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

09:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir

09:00 - 11:00
MENDERES / İZMİR
Gazipaşa ( 701 )
Gölcükler ( İSTASYON Sinafaklar Sk. Armutlu 3. Küme Sk. 799. Sk. )
Hürriyet ( 5114. Sk. )
Görece Cumhuriyet ( ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Gülçırpı Cd. Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )
Altıntepe

12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Beyazıtlar

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

12:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar

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