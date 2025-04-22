İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte detaylar...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte detaylar...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
12:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
09:30 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
09:00 - 11:00
MENDERES / İZMİR
Gazipaşa ( 701 )
Gölcükler ( İSTASYON Sinafaklar Sk. Armutlu 3. Küme Sk. 799. Sk. )
Hürriyet ( 5114. Sk. )
Görece Cumhuriyet ( ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Gülçırpı Cd. Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )
Altıntepe
12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Beyazıtlar
12:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yağcılar