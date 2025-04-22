İzmir’e bahar yağmurları geliyor

METEOROLOJİ'NİN raporuna göre İzmir'de bugün(Salı) yağış beklendiği, perşembeden itibaren de gök gürültülü sağanak görüleceği ve sıcaklıkların 5 gün boyunca ortalama 25 derece civarında olacağı kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan tabloya göre yeni haftanın ilk gününde İzmirliler güneşli bir güne uyanacak.

Salı günü yağış beklenirken Perşembe'den itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde olması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkacakken en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bugün (Salı) ve perşembe günü ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, açık hava etkinlikleri planlayanların da güncel tahminleri takip etmesini önerdi.