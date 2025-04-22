SON DAKİKA İZMİR SU KESİNTİSİ 22 NİSAN SALI | O ilçelerde oturanlar dikkat!

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 22 Nisan Salı İzmir su kesintileri...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 22 Nisan Salı İzmir su kesintileri...
ÇEŞME MUSALLA
22.04.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
22.04.2025 saat 10:11 ile 13:11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DONANMACI
22.04.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER
22.04.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
22.04.2025 saat 09:28 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
22.04.2025 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BEYAZITLAR, BİRGİ, ORTAKÖY, YENİCEKÖY
22.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İSTİKLAL, YAZIBAŞI
20.04.2025 saat 18:07 ile 20:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YAĞCILAR
22.04.2025 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.