Son dakika: İzmir yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi | Ölü ve yaralılar var

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlileri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otobüste bulunan 13 yolcudan 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Orhan Ş. ile muavin Hüseyin Şimşek (32) hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.